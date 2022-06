ufficiale Eintracht Francoforte, preso il terzino portoghese Aurélio Buta. Contratto fino al 2026

Rinforzo in difesa per l'Eintracht Francoforte. Il club vincitore dell'ultima edizione di Europa League ha tesserato il portoghese classe '97 Aurélio Buta. Terzino destro, arriva a parametro zero dopo l'esperienza in belgio con il Royal Antwerp, ha firmato con i tedeschi fino al 2026.