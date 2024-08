Ufficiale Aurelio Buta giocherà in Ligue 1: il terzino lascia l'Eintracht e passa al Reims

vedi letture

Nuova avventura per Aurélio Gabriel Ulineia Buta. Il terzino destro angolano, 27 anni, lascia l'Eintracht Francoforte in prestito fino al termine della stagione e vola in Francia: ha firmato un contratto con il Reims, che si assicura anche l'opzione d'acquisto.

Classe 1997, Buta è nato in Angola ma vive in Portogallo da sempre. Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, lasciò il club di Lisbona nel 2018 per trasferirsi all'Anversa, prima di volare a Francoforte nell'estate del 2022. Con i tedeschi ha giocato 65 partite realizzando 4 reti e 7 assist.