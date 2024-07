Ufficiale 'L'altro Pogba' va a giocare per Kanté: definito il passaggio al Royal Excelsior Virton

Florentin Pogba, fratello maggiore del più famoso Paul, va a giocare in Belgio dopo un anno da svincolato. Riparte infatti dal Royal Excelsior Virton, squadra di terza serie belga presieduta da un ex compagno di suo fratello ovvero N'Golo Kanté. Di seguito l'annuncio ufficiale: "L'Excelsior Virton è lieto di annunciare l'acquisto del difensore centrale 1m90, Florentin Pogba. In preparazione dall'inizio dell'estate con l'UNFP, Florentin porterà a Virton la sua ricca esperienza di 300 partite professionistiche (quasi 70 partite in Ligue 1, 140 in Ligue 2, o una decina di partite in Europa League).

Avendo giocato per il CS Sedan Ardennes, l'AS Saint-Etienne (dove ha lavorato al fianco di Brandao) e persino il Sochaux, Florentin ha 31 presenze con la squadra della Guinea. Il grande difensore centrale mancino arriva in Gaume motivato dal progetto Excelsior Virton che vuole portare al top".