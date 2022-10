L'Everton blinda il giovane talento Luke Butterfield. Il centrocampista classe 2003 ha firmato il rinnovo con i Toffees fino al 2025.

✍️ | Luke Butterfield has signed a new three-year deal until the end of June 2025.

Congratulations, Luke! 🔵

