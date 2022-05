Robin van Persie ha rinnovato il suo contratto con il Feyenoord. L'olandese, allenatore dell'Academy del club che ha perso la finale di Conference League contro la Roma, ha rinnovato il suo contratto fino al 2024.

Happy to extend my contract @Feyenoord with another 2 years ✍️ On to the next season 🔥 pic.twitter.com/NnbdGUHCeG

