ufficiale Feyenoord, preso il norvegese Pedersen. Blindato il 2005 Slory

Nuovo innesto per il Feyenoord, formazione olandese arrivata quinta in Eredivisie, e che ha già preso in prestito dallo Spartak Mosca il trequartista Guus Til (23) ed annunciato il nuovo allenatore Arne Slot.

Dal Molde arriva Marcus Holmgren Pedersen (21), terzino destro che ha esordito in Europa League e nella nazionale norvegese under 21.

Il club ha provveduto inoltre a far firmare un contratto professionistico all'attaccante esterno Jaden Slory (16), ora vincolato sino al 2024.