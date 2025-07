Ufficiale Gaoussou Diarra è un giocatore del Feyenoord: ha firmato fino al 2029

Il Feyenoord ha messo a segno un colpo di mercato che non solo rafforza la propria rosa, ma entra anche nella storia del calcio turco. Il club olandese ha ufficializzato l'acquisto di Gaossou Diarra dall'Istanbulspor per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Un importo che, secondo le prime indiscrezioni, rappresenta il trasferimento più costoso mai registrato dalla seconda serie turca, l'1. Lig, verso un campionato estero di primo livello.

Questo il comunicato del club: "Gaoussou Diarra è un giocatore del Feyenoord. L'ala maliana di 22 anni ha firmato un contratto fino a metà 2029 a Rotterdam-Sud. In precedenza era già stato raggiunto un accordo con il turco Istanbulspor per il trasferimento dell'esterno.

"È fantastico poter giocare per un grande club europeo come il Feyenoord," dice Diarra. "Non ho mai giocato in uno stadio così grande come De Kuip, quindi la mia famiglia e io siamo molto orgogliosi. Certo, ho visto le immagini delle impressionanti serate di Champions League qui e in altri grandi stadi europei la scorsa stagione. Sono estremamente felice di ricevere al Feyenoord il tempo e la fiducia per potermi sviluppare in un giocatore di quel livello. Non vedo l'ora di iniziare e spero di poter dimostrare presto il mio valore."

Diarra ha iniziato brevemente a giocare nel terzo livello della Turchia. Lì, l'attaccante di talento è stato notato dall'Istanbulspor, con cui l'attaccante ha potuto provare un livello superiore nella stagione 2024-2025. Nella 1. Lig, il secondo livello della Turchia, l'abile dribblatore ha immediatamente realizzato 16 gol e 2 assist2.