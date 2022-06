ufficiale Flamengo, già terminata l'avventura di Paulo Sousa. Esonerato il tecnico portoghese

vedi letture

Paulo Sousa non è più l'allenatore del Flamengo. Fatale il ko nell'ultimo turno di campionato contro il Bragantino per portoghese. Arrivato lo scorso 25 dicembre e presentato il 10 gennaio, Paulo Sousa ha deluso le aspettative e la squadra occupa dopo 10 giornate solamente il 14° posto in classifica.