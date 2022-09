ufficiale Galatasaray, che poker! In attacco ecco Mata, Rashica e Demir, per la difesa Ross

A ridosso della conclusione del mercato turco in entrata, il Galatasaray ha ufficializzato un poker di acquisti di grande qualità. Tre rinforzi offensivi e uno in difesa: ecco lo svincolato di lusso Juan Manuel Mata, messo sotto contratto per un anno con opzione a 1,9 milioni di euro netti, i due esterni Milot Rashica e Yusuf Demir (il primo in prestito dal Norwich, l'altro a titolo definitivo dal Rapid Vienna per 6 milioni) e il difensore centrale Mathias Ross Jensen, prelevato a poco meno di 2 milioni di euro dai danesi dell'Aalborg.

💊 Yeni transferimiz Yusuf Demir sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital’da sağlık kontrolünden geçti. ✅ pic.twitter.com/cjqvYzLk7p — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2022

💊 Yeni transferimiz Milot Rashica sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital’da sağlık kontrolünden geçti. ✅ pic.twitter.com/er7Lunk3Dh — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2022

💊 Yeni transferimiz Juan Manuel Mata Garcia sponsor hastanemiz Liv Hospital Vadistanbul şubesinde sağlık kontrolünden geçti. ✅ pic.twitter.com/vafGnPppJH — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2022