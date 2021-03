ufficiale Germania, finisce l'era Low. Il ct lascerà la selezione dopo gli Europei

La Federcalcio tedesca ha reso noto che Joachim Löw lascerà l'incarico di commissario tecnico subito dopo gli Europei. Una notizia per certi versi sorprendente considerando che il ct è legato alla Mannschaft fino al 31 luglio 2022. 61 anni, Löw ha preso le redini della selezione subito dopo i Mondiali del 2006, raccogliendo il testimone di Jurgen Klinsmann, di cui è stato assistente. Nel suo palmarès il quarto titolo mondiale della Germania nella rassegna iridata del 2014 in Brasile. La sua posizione negli ultimi mesi si è fatta sempre più in bilico dopo le deludenti prestazioni in Nations League che erano seguite al flop di Russia 2018.