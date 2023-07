ufficiale Godin dice addio al calcio giocato a 37 anni: contro l'Huracan l'ultima partita

Diego Godin dice addio al calcio giocato. L'ex difensore di Inter e Cagliari, che nell'ultima stagione ha giocato tra le fila del Velez Sarsfield, ha infatti deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo una carriera durata 20 anni. Questa notte si è giocata la sua ultima partita da calciatore contro l'Huracan. Nelle scorse ore si era fatto avanti il Nacional Montevideo, ma nonostante la proposta allettante alla fine la decisione è stata quella di concludere la sua esperienza da calciatore.

Si chiude un'era

Godin, 37 anni, è uno dei giocatori che hanno segnato un'intera generazione, non solo nel calcio sudamericano. Il suo percorso è cominciato nel Cerro ed è proseguito proprio nel Nacional, prima dello sbarco in Europa, al Villarreal. Poi l'esperienza più importante, nell'Atlético Madrid di Simeone, dove per nove anni è un pilastro della difesa e simbolo di una squadra che è stata capace di lottare ad armi pari con Barcellona e Real Madrid. In Italia ha vestito le maglie di Inter e Cagliari, con la Nazionale uruguaiana ha disputato 161 presenze e ben quattro Mondiali.