ufficiale Heracles Almelo, torna il difensore Hoogma. Contratto fino al 2026

Dopo aver giocato nella prima parte di stagione con la maglia del Greuther Furth per il difensore Justin Hoogma c'è il ritorno in patria. Il difensore classe '98 infatti è stato acquistato a titolo definitivo dall'Heracles Almelo, club in cui era cresciuto, dall'Hoffenheim proprietario del cartellino. Il difensore ha firmato un contratto di quatto anni e mezzo legandosi ai bianconeri fino al 2026.