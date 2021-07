ufficiale Nuovo acquisto per il Greuther Furth. Dall'Hoffenheim ecco Hoogma in prestito

Il Greuther Furth, club neo-promosso in Bundesliga, continua a rafforzarsi in vista della prossima stagione. Attraverso i propri canali ufficiali, la società tedesca ha annunciato di aver messo sotto contratto Justin Hoogma, 23enne difensore centrale. L'olandese arriva in prestito dall'Hoffenheim.