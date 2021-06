ufficiale Hertha Berlino, torna Kevin-Prince Boateng. Contratto annuale

L’Hertha Berlino riaccoglie Kevin-Prince Boateng. Il club della capitale tedesca ha infatti annunciato il ritorno del centrocampista offensivo, nell’ultima stagione al Monza in Serie B, che ha già vestito la maglia biancoblu a inizio carriera debuttando nel 2006 in Bundesliga prima di un lungo giro d’Europa che lo ha portato a vestire anche le maglie di Genoa, Milan, Sassuolo e Fiorentina in Italia. Per il ghanese contratto di un anno.