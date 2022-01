ufficiale Hertha Berlino, un acquisto dalla Corea. Dong-jun Lee firma fino al 2025

vedi letture

Nuovo acquisto per l'Hertha Berlino, che stavolta fa spesa in Asia, precisamente in Corea del Sud. In Germania è sbarcato Dong-jun Lee, esterno offensivo classe 1997 proveniente dall'Ulsan Hyundai. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.