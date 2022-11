ufficiale Hugo Bueno, nuovo titolare del Wolverhampton, firma il rinnovo di contratto

Approdato di recente in prima squadra ed entrato in pianta stabile nell'undici titolare del Wolverhampton in Premier League, il laterale difensivo spagnolo 20enne Hugo Bueno ha firmato un nuovo contratto che lo vedrà legato ai Lupi d'Inghilterra per altre quattro stagioni, con la società d'Oltremanica che ha anche un'opzione per aggiungere un'ulteriore stagione.