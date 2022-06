ufficiale Hunou torna in Ligue 1. Arriva all'Angers in prestito dal Minnesota United

Adrien Hunou torna in Ligue 1. Dopo aver lasciato il Rennes lo scorso aprile per trasferirsi negli Stati Uniti (al Minnesota United, ndr), l'attaccante classe '94 ha deciso di tornare in patria. L'Angers lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto.