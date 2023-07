ufficiale Il Barça cede Pablo Torre al Girona. Ora si attende l'ingaggio di Romeu

In attesa dell'ufficializzazione del trasferimento di Oriol Romeu, Girona e Barcellona mettono a referto un'altra importante operazione di mercato. I catalani cedono ai "cugini" in prestito secco il centrocampista Pablo Torre; il classe 2003, che ha trovato poco spazio nella scorsa stagione con Xavi, andrà a fare un po' di esperienza in una squadra ambiziosa.