Oriol Romeu torna al Girona. Il Barça lo pagò 3,5 milioni, oggi lo presta allo stesso club

Oriol Romeu saluta il Barcellona e passa in prestito al Girona. Il centrocampista catalano, classe 1991, torna proprio nel club che aveva guadagnato circa 3,5 milioni di euro dalla sua cessione a titolo definitivo ai blaugrana nell'estate 2023. L'operazione, in questo caso, è a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025.

Di seguito l'annuncio ufficiale.



FC Barcelona and Girona FC have reached an agreement for the loan of Oriol Romeu until June 30, 2025. pic.twitter.com/AexHtDixxG

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2024