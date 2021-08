ufficiale Il Bayern blinda il suo Ibrahimovic. Si chiama Arijon e ha 15 anni

vedi letture

Il Bayern rende noto di aver prolungato i contratti di due giovani: si tratta dell'attaccante Lucas Copado (17 anni) e del centrocampista Arijon Ibrahimovic (15). Quest'ultimo, nativo di Norimberga e di origini kosovare, condivide col più famoso Zlatan solamente il cognome. Tuttavia in Baviera scommettono forte su di lui tanto che la passata stagione ha giocato con l'Under 17, segnando anche 2 reti in 9 partite. All'attivo anche due presenze con la nazionale tedesca Under 16. Entrambi hanno firmato fino al 2024.