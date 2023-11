ufficiale Il Bayern Monaco blinda la porta. Neuer e Ulreich rinnovano fino al 2025

Il Bayern Monaco blinda la porta per un altro anno. Il club bavarese ha infatti annunciato in un colpo solo il rinnovo di contratto di Manuel Neuer e Sven Ulreich, che hanno prolungato fino al 30 giugno 2025. Neuer si è ripreso il posto da titolare a fine ottobre, dopo il rientro dall'infortunio patito lo scorso dicembre in seguito a un incidente sugli sci. Ulreich, titolare in tutta la prima parte della stagione, è stato confermato come suo vice.