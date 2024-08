Ufficiale Mandi, dopo la rescissione dal Villarreal ecco il Lille: firma per 2 stagioni

"Il Lille ufficializza oggi l'arrivo del difensore Aissa Mandi, 32 anni, dal Villarreal. L'internazionale algerino (97 partite con l'Algeria, 5 gol) ha firmato con il Lille per un periodo di 2 anni, fino al 2026": il club francese annuncia così l'arrivo di un nuovo rinforzo, proveniente dalla squadra allenata da Marcelino. Nelle scorse ore infatti è arrivata l'ufficialità dell'accordo trovato fra il giocatore ed il Submarino Amarillo per la rescissione consensuale del contratto.

Nelle passate settimane per il suo futuro si era parlato anche di possibili sirene provenienti dall'Arabia Saudita, ma il difensore ha preferito rimanere in Europa, accettando di tornare in Francia. Prima di firmare per il Real Betis infatti, Mandi è cresciuto calcisticamente nello Stade Reims ed ora si appresta dunque a fare ritorno in Ligue 1, a parametro zero.