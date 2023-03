ufficiale Il Crystal Palace esonera Patrick Vieira. Nessuna vittoria nel 2023

Il Crystal Palace ha esonerato Patrick Vieira a due giorni dalla sfida contro l'Arsenal. Una notizia attesa:nelle ultime 13 partite, la squadra londinese aveva racimolato appena 8 punti. Nessuna vittoria nel 2023 in tutte le competizioni, dodicesimo in Premier League, le Eagles sono a soli tre punti dalla zona retrocessione e hanno giocato una partita in più di Bournemouth (18°) e Leeds (19°).