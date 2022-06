ufficiale il Galatasaray rinforza la difesa. Dal Konyaspor arriva Bardakci

Nuovo rinforzo per la difesa del Galatasaray. Con una nota ufficiale diramata in serata, il club turco ha annunciato l'acquisizione a titolo definitivo dal Konyaspor del difensore Abdülkerim Bardakci. Affare da 2,8 milioni di euro complessivi, per il centrale contratto fino al giugno del 2026.