ufficiale Il Liverpool blinda uno dei suoi giovani talenti, ha rinnovato Bradley

Una giovane promessa del Liverpool si lega a lungo con i Reds. Si tratta di Conor Bradley, laterale destro classe 2003 che nel weekend ha sottoscritto un contratto di lunga durata, in scadenza il 30 giugno 2027, con la società in cui milita da quattro anni, da quando - nel 2019 - è arrivato dal Dunngannon. Bradley ha 6 presenze e 1 assist in prima squadra e in questa stagione ha raccolto 8 minuti in Europa League.