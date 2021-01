ufficiale Il nazionale peruviano Cueva vola in Arabia Saudita

vedi letture

Christian Cueva (29) prova l'esperienza in Arabia Saudita. Il nazionale peruviano lascia il Santos, al termine di un prestito semestrale in Turchia allo Yeni Malatyaspor, ed approda all'Al-Fateh. Centrocampista offensivo che ha militato anche in Spagna ed in Russia, Cueva è una colonna della rappresentativa andina con ben 67 presenze e dieci reti.