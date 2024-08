Ufficiale Sei mesi dopo l'addio all'Arabia Saudita, Cueva riparte dal Perù e firma col Cienciano

Nazionale peruviano, anche giramondo, avendo giocato un po' ovunque: dalla Russia al Brasile, dal Messico alla Spagna, dalla Turchia fino ad arrivare all'Arabia Saudita. E ora Christian Cueva riparte da casa sua. Il trequartista classe 1991, svincolato da febbraio scorso, quando aveva salutato l'Al Fateh e la Saudi Pro League, firma con il Cienciano.

L'ex Krasnodar era fermo da sei mesi, ma ha deciso di rimettersi in gioco per provare a tornare nella sua miglior versione, quella dei tempi del Santos e quand'era un perno della selezione peruviana. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal Cienciano: "Annunciamo l'ingaggio del centrocampista Christian Cueva come nuovo calciatore del Cienciano, che difenderà con orgoglio la nostra sacra maglia".