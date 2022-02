Un ultimo regalo per la salvezza. Il Newcastle chiude il mercato invernale mettendo a disposizione di Eddie Howe anche il difensore Dan Burn. Il centrale inglese, classe 1992, lascia il Brighton per circa 15 milioni di euro e firma un contratto fino al 30 giugno 2024.

✍️ #NUFC are delighted to confirm the signing of Dan Burn from Brighton on a two-and-a-half year deal.

Welcome home, Dan! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) January 31, 2022