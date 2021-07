ufficiale il nigeriano John Obi Mikel vola in Kuwait

Nuova avventura esotica per John Obi Mikel (34). Il centrocampista nigeriano, liberatosi dallo Stoke City, ha accettato l'offerta del Kuwait SC.

Prosegue così la sua scintillante carriera, iniziata in patria al Plateau United, fino al rapido avvento in Europa sponda norvegese al Lyn, e l'approdo al grande calcio tramite il Chelsea, con il quale ha messo insieme ben 372 presenze in dieci anni. Da allora si susseguono campionati di minor calibro come quello cinese e turco, ed in mezzo una nuova capatina in Inghilterra al Middlesbrough.

Molto significativa anche l'esperienza in nazionale, dove sfiora le novanta apparizioni, nobilitate dalla vittoria della Coppa d'Africa nel 2013.