ufficiale Il Nottingham Forest parla italiano. Filippo Giraldi è il nuovo direttore sportivo

Dopo Fabio Paratici al Tottenham, anche il Nottingham sceglie un direttore sportivo italiano per ritornare grande. Si tratta di Filippo Giraldi, ex uomo mercato del Watford di Pozzo, scopritore tra gli altri del brasiliano Richarlison e non solo.

Rivoluzione italiana

Il Tottenham, autore di una campagna estiva sul mercato da capogiro, da oltre 150 milioni di euro e con un acquisto dopo l'altro, è però in grave crisi di risultati. La panchina di Steve Cooper è in bilico ma al momento non sono arrivati annunci a riguardo. E' arrivato però quello sulla rivoluzione in dirigenza con Giraldi ufficialmente nuovo direttore sportivo del gigante inglese, neopromosso in Premier League.