ufficiale Il Salisburgo pesca dalla terza serie tedesca. Arriva il giovane portiere Mantl

Un altro colpo in prospettiva per il Salisburgo. Dall'Unterhaching, club tedesco di terza serie, arriva il portiere Nico Mantl. Venti anni, il giovane talento ha conquistato tutti in poco tempo, mettendosi in mostra nonostante la giovane età. Un acquisto per il presente, ma soprattutto per il futuro.