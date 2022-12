Luiz Gustavo Oliveira da Silva, detto Luizao. è un nuovo giocatore del West Ham. Il difensore brasiliano, 20 anni e appena 14 partite (con 1 gol) nella Serie A brasiliana, lascia il San Paolo e firma un contratto di tre anni e mezzo con il club londinese.

We are pleased to confirm that a deal has been agreed to sign the promising Brazilian defender Luizão 🤝🇧🇷

— West Ham United (@WestHam) December 18, 2022