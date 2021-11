La Federcalcio inglese (FA) ha annunciato il rinnovo di Gareth Southgate. La trattativa andava avanti da diverse settimane e si è chiusa positivamente: il CT ha prolungato il contratto per altri due anni, fino a dicembre 2024.

Here to stay ūüĎä

We're delighted to confirm that Gareth Southgate has extended his #ThreeLions contract through to 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f

‚ÄĒ England (@England) November 22, 2021