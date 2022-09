Comunicato a sorpresa dell'Al Rayyan. Il club qatariota ha annunciato di aver risolto, di comune accordo, il contratto con James Rodriguez. Il fantasista colombiano sarà quindi libero di firmare con l'Olympiacos e si trasferirà in Grecia a titolo definitivo, non in prestito.

الريان ينهي عقد المحترف الكولومبي خاميس رودريجيز بالتراضي بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين

Al Rayyan terminates the contract of Colombian professional James Rodriguez by mutual consent after reaching an agreement between the two parties pic.twitter.com/KI1cN8mHYR

— AlRayyanSC (@AlrayyanSC) September 15, 2022