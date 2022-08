ufficiale Jordi Mboula lascia il Maiorca. L'ex prodigio del Barça scende in Segunda

La carriera di Jordi Mboula non è decollata come ci si aspettava. Il talentuoso esterno offensivo, prodotto della Masia, non è riuscito a imporsi né nel Barcellona, né nel Monaco, e oggi fa fatica a trovare spazio anche nel Maiorca, che lo ha ceduto in prestito al Racing Santander, club di LaLiga2.