Nuova avventura per Davit Khocholava. Dopo quattro stagioni, il difensore georgiano classe 1993 lascia lo Shakhtar Donetsk e vola in Danimarca. Ha firmato un contratto di quattro anni con il Copenaghen.

For our International followers: F.C. Copenhagen have signed David Khocholava on a four year deal from @FCShakhtar_eng, where the Georgian International has played for the past four seasons #fcklive https://t.co/dYyknwikIb

— F.C. København (@FCKobenhavn) July 6, 2021