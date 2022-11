ufficiale Kruse non è più un giocatore del Wolfsburg. Il tedesco ha risolto il suo contratto

Max Kruse, attaccante del Wolsfburg ed ex giocatore della Germania, ha risolto il contratto con il club tedesco. A renderlo noto è la stessa società che milita in Bundesliga, che sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato anche le dichiarazioni del direttore sportivo Marcel Schafer: "In discussioni aperte ed oneste, abbiamo concordato che questa soluzione è la migliore per tutti i soggetti coinvolti. Auguriamo a Max tutto il meglio per il futuro".