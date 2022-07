UFFICIALE: L'Ajax ricompra Brobbey dopo averlo perso un anno fa a parametro zero

Dopo averlo perso a parametro zero, l'Ajax ha deciso di riacquistare Brian Brobbey. Lo rende noto il club olandese con un comunicato ufficiale. Svelate anche le cifre dell'accordo: al Lipsia vanno 16.35 milioni per il cartellino, cifra che può salire tramite il raggiungimento di alcuni obiettivi fino a 19.35. Brobbey, 20 anni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Welcome back to your club ♥️

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 22, 2022