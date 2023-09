ufficiale L'Arsenal blinda il suo capitano. Odegaard rinnova: "È stato davvero facile"

vedi letture

Martin Odegaard ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con l'Arsenal. Il capitano dei Gunners, come comunicato al sito ufficiale del club inglese, è stato blindato e sarà al centro del progetto tecnico di Arteta. Lui si è subito detto molto felice di questa scelta: "È stato davvero facile per me, per molte ragioni. Principalmente per quello che stiamo facendo, è speciale e coglio farne parte. Sono davvero emozionato, posso chiamare casa mia questo posto. Mi sono sentito benissimo dal primo giorno, grazie a tutti quelli che lavorano qui e ai nostri tifosi fantastici. Continuerò a dare tutto". La durata dell'accordo non è stata specificata, ma i media britannici sono convinti che abbia prolungato fino al 2028.