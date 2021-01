ufficiale l'ex Parma Mastriani passa al Barcelona Guayaquil

Gonzalo Mastriani (27) cambia squadra ma non città nel campionato ecuadoregno. E' stato ultimato il suo passaggio dal Guayaquil City FC al Barcelona. Per l'attaccante uruguaiano si tratta dell'ennesima esperienza di una carriera che lo ha portato da giovanissimo in Italia (Parma e Crotone), poi in Slovenia, Portogallo, Messico, più volte Uruguay, e da due anni a questa parte l'Ecuador.