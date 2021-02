ufficiale L'ex Sampdoria Bottinelli riparte dall'Arsenal de Sarandí, contratto fino a dicembre

Jonathan Bottinelli, ex difensore tra le tante della Sampdoria, riparte dall'Arsenal de Sarandí. L'esperto argentino, classe 1984, ha firmato a parametro zero fino al prossimo dicembre dopo aver salutato in via definitiva il Rosario Central. Si tratta di un ritorno, visto che Bottinelli aveva già vestito la maglia del Viaducto nel 2016-2017.

Questo l'annuncio ufficiale: