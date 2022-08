ufficiale L'ultimo brasiliano lascia lo Shakhtar, Ismaily saluta dopo 9 anni

vedi letture

Anche Ismaily ha lasciato lo Shakhtar Donetsk. Il terzino brasiliano, 31 anni, saluta dopo 9 anni nei quali ha vinto 16 trofei. Era di fatto l'ultimo brasiliano rimasto in rosa. Con ogni probabilità il giocatore raggiungerà il suo ex tecnico Paulo Fonseca al Lille. Trattative in corso.