Ufficiale Il Brighton si regala Rutter a fine giornata. Al Leeds vanno quasi 50 milioni

Nuovo colpo del Brighton. Il club inglese ha deciso di investire 46,7 milioni di euro per ingaggiare Georginio Rutter: il 22enne attaccante lascia il Leeds dopo un anno e mezzo e firma un contratto fino al 30 giugno 2028.

Rutter, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Renne, società che ha lasciato nel 2021 per trasferirsi in Germania, all'Hoffenheim. Nel gennaio del 2023 era stato ceduto al Leeds per 34 milioni di euro: in 68 partite ha realizzato 8 reti e 18 assist.