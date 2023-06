Il Leicester ha esercitato l'opzione per rinnovare il contratto di Hamza Choudhury fino al 30 giugno 2024. Si prolunga così di un'ulteriore stagione il matrimonio fra le Foxes e il centrocampista inglese classe 1997, appena rientrato dal prestito al Watford.

