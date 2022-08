Hamza Choudhury lascia momentaneamente il club in cui è cresciuto calcisticamente. Il centrocampista inglese, classe 1997, è stato ceduto dal Leicester al Watford in prestito fino al termine della stagione, con opzione d'acquisto.

Hamza Choudhury has completed a loan move to Watford for the 2022/23 season.

Best of luck, Hamza 👊

— Leicester City (@LCFC) August 10, 2022