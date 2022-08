ufficiale Leno è il nuovo portiere del Fulham. Il tedesco firma fino al 2025

Una delle ufficialità più attese della giornata è arrivata proprio negli ultimi minuti. Il Fulham, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'acquisto di Bernd Leno. Il portiere lascia l'Arsenal per una cifra non rivelata e firma un contratto triennale, con opzione per altri 12 mesi.