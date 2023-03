ufficiale Lens a caccia di un posto in Champions, rinnova uno dei talenti offensivi

vedi letture

Nuovo contratto con il Lens, attualmente in lotta in Ligue 1 per un piazzamento Champions League, per il fantasista franco-portoghese David Pereira da Costa (classe 2001) che ha prolungato con i giallorossi di Francia negli scorsi giorni fino al 30 giugno 2026.