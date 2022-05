ufficiale Lens, l'esperto centrocampista Yannick Cahuzac annuncia il ritiro

Yannick Cahuzac, centrocampista classe '85 del Lens, ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione. È lo stesso giocatore nativo di Ajaccio ad annunciarlo sul suo profilo Twitter, in un lungo posto in cui ha ringraziato tutte le squadre in cui ha militato.