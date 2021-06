Il Levadia Tallin, club di massima divisione estone, ha annunciato l'arrivo del difensore italiano Maximilliano Uggè, fresco d'addio al Gubbio. Per il centrale classe '90 si tratta di un ritorno nel campionato del paese baltico dove ha già giocato dal 2016 al 2019 con la maglia del Nõmme Kalju (117 partite e 18 gol). Uggè ha firmato un contratto di un anno.

🇮🇹 central defender Maximiliano Ugge has joined FCI Levadia on a 1,5-year contract which will become valid on July 1! Benvenuto!

Uggé is the former captain of @KaljuFC with 1️⃣1️⃣7️⃣ games and 1️⃣8️⃣ goals in @premiumliiga pic.twitter.com/pBpMvA6Usn

— FCI Levadia Tallinn English (@LevadiaFC) June 23, 2021