ufficiale Levin Oztunali lascia il Mainz. Il tedesco si svincola e va all'Union Berlino

Dopo cinque stagioni, Levin Oztunali lascia il Mainz. L'esterno tedesco, classe 1996, non ha rinnovato il suo contratto e si trasferisce gratuitamente all'Union Berlino. Ex stella dell'Under-21 tedesca, il nativo di Amburgo non è riuscito finora ad affermarsi nel calcio dei "grandi": per lui 12 reti in 169 partite di Bundesliga.